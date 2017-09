Champions: Snai, Napoli strafavorito

ROMA, 25 SET - Otto vittorie su nove partite, 27 gol fatti e soli sei incassati: la marcia stagionale del Napoli è quasi trionfale. Il problema è che l'unica sconfitta, rimediata in Champions contro lo Shakhtar Donetsk, obbliga domani sera gli uomini di Sarri a vincere con il Feyenoord, per non complicare maledettamente il cammino europeo. Missione possibile, anzi fortemente probabile per i quotisti Snai, che offrono il segno «1» a bassissima quota, 1,15. Il Feyenoord, tornato campione d'Olanda dopo diciotto anni, sta vivendo un periodo difficile: al bruciante 0-4 subito dal Manchester City nel primo turno di Champions hanno fatto seguito due sconfitte in campionato. Difficile riscattarsi al San Paolo: la «X» è già a quota impresa, 8,00, la vittoria vale 18 volte la scommessa.