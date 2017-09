Milan: confronto Montella-dirigenza

MILANO, 25 SET - All'indomani del flop in trasferta con la Sampdoria, questa mattina è andato in scena un confronto fra la dirigenza del Milan e Vincenzo Montella. L'ad Marco Fassone e il ds Massimiliano Mirabelli prima dell'allenamento hanno incontrato a Milanello l'allenatore rossonero, come era già accaduto due settimane fa dopo la disfatta in casa della Lazio. "Queste sconfitte non devono essere considerate come routine: il Milan non deve perdere contro avversarie ritenute più deboli di noi", ha chiarito ieri Fassone, spiegando che "non ci sono alibi" e che "l'atteggiamento deve essere cambiato rapidamente". Per il cammino verso la qualificazione in Champions nonché per le sorti di Montella, rischiano di essere decisivi i prossimi due impegni di campionato, contro Roma e Inter. Intanto la squadra tornerà in campo giovedì sera per la seconda partita del girone di Europa League, con il Rijeka.