Champions: tedesco Stieler arbitra Juve

ROMA, 25 SET - Il portoghese Artur Dias è arbitro designato dall'Uefa a dirigere mercoledì a Baku il match fra Qarabag e Roma, valido per il 2/o turno del gruppo C di Champions League. Per Juventus-Olympiacos (Gruppo D), in programma sempre mercoledì, fischierà invece il tedesco Tobias Stieler.