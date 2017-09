Ancelotti, ora il Psg è un grande club

PARIGI, 25 SET - "Ora il Psg è un grande club": così Carlo Ancelotti, al quotidiano francese Le Figaro in vista della gara tra la squadra parigina e il Bayern da lui allenato. "Con Neymar e Mbappé -dice- Parigi si sta cercando un' identità. Al Bayern è chiara. Da anni la linea di condotta è tracciata, l'identità è chiara, non è ancora così per il Psg". Per Ancelotti, dalla sua partenza dalla capitale francese, nel 2013 "il Psg è molto cambiato. Il club è migliorato ha più esperienza dopo tanti investimenti. Ora è un grande club. Sono contento dell'incontro al Parco dei Principi, il suo tifo e giocatori come Thiago Silva, Rabiot, Motta, Verratti, Pastore. Avevamo una bella relazione, mi mancano". Alla domanda se capisse la voglia di lasciare Parigi di Verratti, Ancelotti dice: "Non mi piacciono queste cose, questi comportamenti. Nel calciomercato molti giocatori vogliono partire, ma non so se vogliono davvero lasciare il club o solo migliorare il contratto". E Verratti? "Voleva migliorare il suo contratto, lo conosco".