Gandini, festa per Totti a Baku

ROMA, 25 SET - Il 41mo compleanno di Francesco Totti, che cade il prossimo 27 settembre, sarà festeggiato dal club a Baku, dove la squadra si recherà per giocare il turno di Champions contro il Qarabag. Lo ha detto l'ad giallorosso Umberto Gandini intervenuto oggi al programma 'Radio anch'io sport'. Gandini ha sottolineato che la nuova carriera di Totti "è cominciata bene, lui si è calato completamente in questo ruolo di dirigente, ed è molto utile e vicino alla squadra, al tecnico Di Francesco, agli ex compagni. Noi -ha aggiunto Gandini- siamo contenti di lavorare con lui. Questa volta -ha concluso l'ad rispondendo a una domanda dallo studio- per Totti sarà una festa di compleanno diversa, perchè saremo a Baku, ma cercheremo di festeggiarlo nel migliore dei modi".