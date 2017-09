Fiorentina: Freitas, a che serve Var?

ROMA, 24 SET - "La cosa che ci dà più fastidio è che siamo stati di nuovo sfortunati con alcune decisioni e che i due punti non torneranno indietro. Vorrei capire a cosa serve la VAR'': così ai microfoni di Premium Sport il direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas. ''Già a Milano contro l'Inter ci sono due episodi a nostro favore in cui la VAR non è intervenuta - ha aggiunto - Oggi non c'era il rigore per l'Atalanta e c'erano due rigori per noi, uno su Astori e uno su Gil Dias. Davanti a situazioni del genere non si può stare zitti, perché non va bene che tutto il lavoro di una società, di una squadra e del pubblico venga condizionato da questi errori''.