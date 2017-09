Fiorentina: Pioli, arbitraggio non equo

ROMA, 24 SET - "Noi ci abbiamo messo del nostro, ma che l'arbitraggio sia stato quantomeno discutibile non si può negare'': così l'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli ai microfoni di Premium Sport. ''Io giudico l'operato del direttore di gara sotto un concetto di equità: se fischi un rigore del genere all'Atalanta, allora falli della stessa entità vanno fischiati anche per noi - ha aggiunto - E nei nostri confronti non sono stati fischiati due rigori per falli anche più evidenti di quello su Ilicic. Spiegarsi certe decisioni è difficile. Gli arbitri dovrebbero essere più sereni e fischiare con equità: stasera purtroppo l'atteggiamento dell'arbitro non è stato equo''. ''Noi abbiamo una parte di responsabilità in questo pareggio - ha sottolineato Pioli - ma certe situazioni non ci sono piaciute. Per quanto riguarda la prestazione, è evidente che stiamo crescendo: oggi in alcune fasi della partita ci siamo anche espressi bene, anche se in altre dobbiamo essere ancora più determinati''.