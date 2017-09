Crotone: Nicola, abbiamo saputo soffrire

CROTONE, 24 SET - La prima vittoria in campionato restituisce un Davide Nicola sorridente e soddisfatto. "Abbiamo vinto una partita che non era facile - dice il tecnico del Crotone - sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista nervoso. Nel primo tempo potevamo andare cospicuamente in vantaggio ma abbiamo sbagliato per frenesia. Obiettivamente abbiamo anche saputo soffrire aiutandoci tutti, ho rivisto il gioco di squadra del Crotone". Sulle condizioni di Tumminello, infortunatosi al ginocchio dopo appena un minuto di gioco, il tecnico ha spiegato che domani il calciatore sarà sottoposto a visite a Roma.