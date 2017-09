Premier, City e Chelsea a valanga

ROMA, 23 SET - Vincono tutte le grandi in Premier nella 6/a giornata di campionato. A valanga Manchester City (5-0 al Crystal Palace) e Chelsea (4-0 sul campo dello Stoke City), mentre hanno dovuto sudare di più il Tottenham (3-2 in casa del West Ham, con gli Spurs che stavano vincendo 3-0) e lo United (1-0 sul terreno del Southampton), per una classifica che vede le due squadre di Manchester appaiate in testa a con 16 punti, davanti a Chelsea (13) e Tottenham (11). Nel 5-0 della squadra di Guardiola spicca la doppietta di Sterling e le reti di Sanè, Aguero e Delph. L'1-0 del Red Devils porta invece la firma del solito Lukaku. Nel poker del Chelsea, sugli scudi Alvaro Morata, autore di una tripletta (di Pedro il 4/o gol). Vittoria in rimonta infine per l'Everton, avversario dell'Atalanta in Europa League, che ha battuto 2-1 in casa il Bournemouth.