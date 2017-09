Genoa, Bertolacci salta l'Inter

GENOVA, 23 SET - Non ci sarà Andrea Bertolacci domani a San Siro per la sfida del Genoa con l'Inter. L'ex centrocampista del Milan infatti ha accusato un affaticamento agli adduttori durante la rifinitura odierna e non è partito con il resto del gruppo rossoblù alla volta di Milano. Il tecnico Juric potrà però contare sul ritorno di Goran Pandev dopo le ultime assenze per motivi fisici.