Serie A: Roma-Udinese 3-1

ROMA, 23 SET - Grazie a un buon primo tempo la Roma riesce ad avere la meglio dell'Udinese nel primo anticipo della sesta giornata di serie A. All'Olimpico finisce 3-1 per i giallorossi. Per la squadra di Di Francesco le cose si mettono subito in discesa quando all'11' Nainggolan vince un rimpallo al limite dell'area e serve Dzeko che di sinistro batte Bizzarri. Il raddoppio è di El Shaarawy al 30' su assist di Dzeko. Ed e' lo stesso 'Faraone' a segnare il 3-0 al 45' approfittando di un errore in retropassaggio di Larsen. Al 54' Udinese vicina al gol con Larsen, la Roma replica con Dzeko che al 57' impegna Bizzarri. Al 76' l'Udinese colpisce una traversa con un colpo di testa di Nuytinck dopo che Alisson era aveva respinto una conclusione ravvicinata di Bajic. All'89' Perotti spedisce sul palo un calcio di rigore concesso per fallo di Angella sullo stesso argentino e sull'azione successiva Larsen lanciato sul filo del fuorigioco segna il 3-1. Roma quarta con il Milan a 12 punti, Udinese ferma a 3.