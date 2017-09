Giampaolo, Samp stia attenti al Milan

GENOVA, 23 SET - "Dovremo fare più di quello che possiamo". Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, carica la sua squadra e alza l'asticella in vista di un match insidioso come quello di domani al Ferraris contro il Milan. Dovrà essere una Samp in grado di andare oltre le sue possibilità per portare a casa un risultato positivo. "Per loro è una sfida per l'Europa, io cerco di rendere la mia squadra competitiva: poi vedremo dove arriveremo a fine campionato" dice Giampaolo. La Samp torna domani al Ferraris dopo un mese di assenza dalla gara di esordio col Benevento. "Ritroviamo il nostro stadio e il nostro pubblico e penso sia una soddisfazione per i tifosi che hanno viaggiato molto per sostenerci", dice l'allenatore che invita alla massima attenzione: "So cosa ci aspetta, ma sono certo che i ragazzi abbiano capito che gara devono fare. Poi, dentro la partita ci sono tante cose. Poco tempo per prepararla? Ho massacrato la squadra di sedute video...".