Montella, dai numeri è un grande Milan

ROMA, 23 SET - "Il Milan, dopo il Napoli, è la squadra che ha più possesso palla, è quella che ha fatto più tiri e ne ha subiti di meno; e inoltre siamo la squadra più giovane dell'intero campionato, la sesta in Europa". Vincenzo Montella elenca i dati positivi registrati dai rossoneri, definendo "un luogo comune" quello secondo cui il Milan in campionato non starebbe dominando nel possesso palla. "I numeri non dicono tutto ma, se dovessimo giudicare in base ad alcuni di essi, si parlerebbe di un grandissimo Milan - sottolinea l'allenatore alla vigilia della trasferta con la Sampdoria - I dati che ho elencato sono veri ma parziali, si riferiscono alle prime giornate e servono poco a dare una dimensione reale. È normale che avremo alti e bassi, perché la squadra è nuova e molto giovane. Serve ancora una crescita tattica costante e siamo sulla buona strada".