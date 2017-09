"Un calcio al fumo" a Perugia e a Terni

ROMA, 23 SET - Dal 25 al 30 settembre Perugia e Terni ospiteranno l'edizione 2017 dell'iniziativa "Un calcio al fumo", patrocinata dalla Regione Umbria, dai Comuni e dall'Ordine dei medici di Perugia e con la collaborazione della Fondazione Umberto Veronesi. L'obiettivo è rendere più efficace l'azione antifumo e avviare una serie di attività di educazione. Lunedì pomeriggio a Perugia e martedì pomeriggio a Terni si terrà un'attività educativa rivolta ai giovani. In un grande calcio balilla gonfiabile, giocatori del Perugia e della Ternana (prima squadra e Primavera) disputeranno una partita per mettersi "Tutti in campo per dare un calcio al fumo". Sempre lunedì aprirà presso il Centro servizi Galeazzi a Perugia, la mostra educativa "No smoking be happy" per le scuole primarie e secondarie. Da lunedì sarà possibile effettuare screening e test spirometrici nelle farmacie aderenti di Perugia e Terni. Sabato 30, infine, il convegno "Polmoni in fumo", presso il Centro congressi della Camera di commercio di Perugia.