Vigorito, Lucioni positivo per pomata

ROMA, 22 SET - "La società ha preso atto del comunicato ed è rimasta sbalordita": così il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha commentato la positività di Fabio Lucioni. "E' un ragazzo che sta attento anche se beve un bicchiere d'acqua - ha aggiunto il presidente - siamo rimasti veramente sorpresi. Lucioni ha fatto uno sforzo di memoria ed ha ricordato di aver usato una pomata per cicatrizzare una escoriazione che si era fatto in allenamento. Ho chiesto le controanalisi e soprattutto ho chiesto se sia possibile usare una pomata cicatrizzante liberamente in vendita in farmacia e ritrovarsi positivi. In un momento difficile come questo è stato un fulmine a ciel sereno".