Preziosi, Serie A e Premier su Pellegri

GENOVA, 22 SET - A margine dell'assemblea odierna della Lega Serie A Enrico Preziosi ha parlato del giovanissimo attaccante rossoblù Pietro Pellegri, già protagonista in questo avvio di campionato e autore di una doppietta contro la Lazio. "E' un ragazzo che non scopriamo di certo oggi, è veramente molto forte. Lo voleva il Milan a fine mercato e i rossoneri sono ancora interessati. Ma non ci sono solo loro - ha spiegato Preziosi -, anche altre tre squadre di serie A e tre formazioni inglesi".