Diritti tv: Adl, Brunelli inadeguato

ROMA, 22 SET - "Avrei preferito che due presidenti andassero a negoziare i diritti televisivi per l'estero con la presenza di Infront come advisor e non come negoziatore. Invece sono stati scelti l'avvocato Paolo Nicoletti (commissario della Lega Calcio) e Marco Brunelli (Direttore Generale Lega Calcio). Nulla in contrario per Nicoletti che stimo professionalmente. Invece trovo completamente inadeguata la figura di Brunelli". Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, con una nota pubblicata sul sito del club.