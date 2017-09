Nicola, torni il Crotone che conosco

ROMA, 22 SET - "Cadere serve a rialzarsi più forti": questo il motto che l'allenatore del Crotone Davide Nicola usa per mettersi alle spalle la batosta di mercoledì a Bergamo; domenica, contro il Benevento allo Scida, sarà già scontro salvezza. "Dobbiamo fare la partita - prosegue Nicola - con la nostra mentalità, con la compattezza e quel lavoro di squadra che è la nostra forza e che non abbiamo avuto a Bergamo. Mi aspetto il Crotone che conosco e che giochi come sa fare, non quello che a Bergamo mi ha fatto incavolare perché non ha usato le sue armi per far male all'Atalanta". Sulla posizione in classifica, un solo punto con appena una rete segnata, Nicola non appare preoccupato. "Siamo in linea con l'anno scorso e con quanto mi aspettavo - assicura l'allenatore - Certo, ci mancano i punti che meritavamo con il Verona e forse anche il pari con il Cagliari, ma probabilmente non li abbiamo in tabellino perché non siamo del tutto pronti. Bisogna lavorare con fiducia per far crescere la squadra".