Calcio, Snai Juve strafavorita per derby

ROMA, 22 SET - Juve superfavorita nel derby della Mole, in programma domani sera all'Allianz Stadium. Nonostante il Torino sia ancora imbattuto, con tre vittorie e due pareggi, il pronostico della Snai è nettamente bianconero: il segno 1 non supera 1,40, il 2 vale 7,75, alto anche il pareggio a 4,75. Tutte favorite le altre grandi: a bassa quota Napoli e Roma, in campo domani pomeriggio contro Spal e Udinese. La macchina da gol di Sarri cerca a Ferrara l'11mo successo consecutivo a cavallo tra due campionati: il 2 su Snai è a 1,22, l'impresa della Spal è data a 14. Situazione analoga per la Roma che ospita l'Udinese: l'1 è offerto a 1,25, il blitz friulano viaggia a 11, il pari si attesta a 6,00. Domenica, l'Inter se la vede a San Siro con il Genoa. Alcuni impacci recenti della squadra di Spalletti non impediscono ai quotisti di tracciare un pronostico schiacciato sull'1, a 1,27, con il Genoa a 12. Più in equilibrio Sampdoria-Milan, con il successo rossonero a 2,00 e l'1 dei padroni di casa, ancora imbattuti, a 3,50.