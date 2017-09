Allegri, 7/o scudetto obiettivo primario

ROMA, 22 SET - "Vincere il settimo scudetto è un obiettivo primario per noi. Non l'ha mai fatto nessuno, a parte il Lione". Massimiliano Allegri lo ripete alla vigilia del derby di Torino, che la Juventus affronterà da capolista imbattuta. "Vincere non è normale, ma una cosa straordinaria - ha spiegato ancora l'allenatore - Ogni anno vince uno solo, ripetersi è difficile e le avversarie sono agguerrite. Ogni anno è diverso da quello precedente. Serve entusiasmo. E per disputare una grande Champions servono necessariamente un grande campionato e una grande Coppa Italia, oltre che dell'entusiasmo di squadra, società e tifosi".