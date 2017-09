Malagò, troppo divario in serie A

ANCONA, 21 SET - Il presidente Coni Giovanni Malagò 'tifa' per un campionato che non sia prevedibile fin dalle prime battute. "Sembra che oggi si sia creato un divario pazzesco fra le squadre di vertice, 5 o 6, e quelle di fondo classifica, e che quindi si abbia meno credibilità di campionato", ha detto. "L'anno scorso sembrava scontato che tre squadre fossero retrocesse, poi all'ultimo secondo il Crotone è riuscito a salvarsi ai danni dell'Empoli, in modo rocambolesco". Ieri sera mi sono visto Real Madrid-Betis Siviglia. Il Real, che ha vinto le ultime due Champions e che tutti i bookmaker davano per strafavorito con squadre considerate molto deboli ne ha pareggiate due e ieri ha addirittura perso. In Spagna c'è un divario sui diritti tv fra Real e Barcellona da una parte e gli altri club dall'altro molto superiore al gap che abbiamo in Serie A tra le primissime e le ultime. Magari scopriremo che anche da noi ci sarà questa inversione. Speriamo non sia così altrimenti viene meno la credibilità di questo sport".