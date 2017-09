Chiellini, con Toro è derby prima fascia

ROMA, 21 SET - "Il derby è una gara diversa, il Torino è una squadra di alto livello che potrebbe tentare il colpaccio Champions". Giorgio Chiellini non si fida dei cugini granata in vista del derby della Mole, sabato sera all'Allianz Stadium. "Non gioca le coppe, ha le carte in regola per entrare in Europa e potrebbe tentare lo sgambetto incredibile - è la preoccupazione del difensore ai microfoni di Mediaset Premium - Ha giocatori di livello internazionale, un bravo allenatore e bisogna fare i complimenti alla dirigenza granata. Ora il derby di Torino è di prima fascia e non ha nulla da invidiare a quelli di Roma o Milano".