Libertadores, Gremio è in semifinale

PORTO ALEGRE (BRASILE), 21 SET - Il Gremio allenato dall'ex romanista Renato Portaluppi è semifinalista di Coppa Libertadores. Si è qualificato vincendo ieri per 1-0, con rete di Lucas Barrios, il Botafogo nel match di ritorno dei quarti di finale. All'andata a Rio le due squadre avevano pareggiato per 0-0. Il 'Bota', il cui tecnico è quel Jair Ventura figlio del campione del mondo di Messico '70 Jairzinho, è stato sfortunato colpendo una traversa e rimpiange anche le occasioni perse per alcune splendide parate del 'gremista' Marcelo Grohe. Va in semifinale anche il Barcelona di Guayaquil, che ha vinto 1-0 in casa del Santos dopo l'1-1 dell'andata. Questa notte gli altri due match dei quarti. River Plate-Jorge Wilstermann (0-3) e Lanus-San Lorenzo (0-2).