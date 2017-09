Benevento Cenerentola d'Europa

ROMA, 21 SET - Il sogno del Benevento di giocare in Serie A sta diventando sempre più un incubo. Le 'streghe' sono attualmente la peggiore squadra dei cinque principali campionati europei con zero punti in classifica: la speciale graduatoria al contrario l'hanno stilata in Spagna i quotidiani sportivi. A quota zero, con i sanniti ci sono anche Crystal Palace, Malaga e Colonia, scrive Marca. La singolarità è che il Benevento è la peggiore tra tutte. Ha subito 14 gol in cinque partite con un solo gol all'attivo con un passivo di -13 di differenza reti rispetto al Crystal Palace (-8), Malaga (-10) e Colonia (-12). Nelle ultime due partite i sanniti hanno subito 10 reti: sei dal Napoli e quattro contro la Roma.