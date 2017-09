Accordo Chelsea-Atletico, Costa a Madrid

ROMA, 21 SET - Diego Costa è, o meglio sarà (visto che non potrà giocare fino a gennaio) un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. L'ufficialità dopo un tira e molla durato tutta l'estate è arrivato dal club colchoneros via twitter, in cui si parla di "principio di accordo" tra le due società. Per il suo cartellino l'Atletico, scrive 'Marca', pagherà 55 milioni di euro (più altri 10 di bonus). Il Chelsea ha autorizzato il giocatore a recarsi a Madrid nei prossimi giorni per sottoporsi alle visite mediche e per firmare il contratto. Per via dello stop al mercato imposto dal Tas al club spagnolo, Diego Costa non potrà giocare fino all'apertura della prossima sessione di mercato a gennaio 2018.