Roma: Alisson, per me momento speciale

ROMA, 21 SET - "Sono molto contento, è un momento speciale per me, gioco con continuità, è quello che volevo. Sono contentissimo anche perché stiamo facendo bene come squadra e con la difesa". Così il portiere della Roma, Alisson, all'indomani del rotondo successo dei giallorossi (4-0) sul campo del Benevento. "Ho sempre saputo delle mie qualità, era solo questione di tempo e avevo bisogno di giocare, di mostrare il mio valore in campo - aggiunge il brasiliano ai microfoni di TeleRadioStereo -. Se preferisco vincere 1-0 o 3-2? Penso sempre a non subire gol, ma prima arriva la squadra, è più importante vincere". Infine il portiere esprime il suo parere sulla Var: "E' importante per tutti noi. Lascia all'arbitro una decisione più precisa anche quando è coperto. Quando ha un dubbio lo può utilizzare. Squadre perdono campionati per un errore e con la Var si può aiutare una squadra a vincere per la sua qualità".