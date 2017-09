Il Livorno omaggia vittime nubifragio

LIVORNO, 20 SET - "Nove vittime da ricordare. Una città da rialzare. Per Livorno continuate a Lottare". Così recita un grande striscione steso sotto la curva Nord dello stadio Picchi per la partita Livorno-Lucchese recupero della terza giornata di campionato di Serie C non disputata a causa del nubifragio che ha colpito la città il 10 settembre scorso. Dalla curva poi sono stati esposti i nomi delle vittime accompagnati dalla scritta "sarete sempre con noi". Prima dell'inizio della partita e del minuto di silenzio, il giocatore amaranto Gabriele Morelli ha deposto un mazzo di fiori per ricordare le vittime della tragedia. Il Livorno è sceso in campo con il lutto al braccio, mentre l'intero incasso della partita verrà devoluto in beneficenza per le famiglie colpite dall'alluvione.