Corradi e Tarozzi tra neoallenatori

FIRENZE, 20 SET - Ci sono anche Bernardo Corradi e Andrea Tarozzi tra i nuovi 'Allenatori Professionisti di prima categoria' che hanno superato gli esami finali tenuti in questi giorni a Coverciano ottenendo così la qualifica UEFA Pro, che abilita ad allenare qualsiasi squadra comprese quelle di Serie A e B. Corradi e Tarozzi si sono diplomati col massimo dei voti, 110 su 110, e come loro anche Alberto Colombo, Roberto De Zerbi e Michele Santoni. Tra i 24 diplomati anche altre conoscenze del calcio italiano come Dario Hubner, Simone Tiribocchi, Luciano Zauri, Marco Rossi oltre a Gianluca Conte, fratello dell'attuale allenatore del Chelsea.