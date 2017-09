Inghilterra, ct nazionale donne se ne va

LONDRA, 20 SET - Accusato di discriminazione razziale da una sua ex giocatrice, il Ct della nazionale inglese donne di calcio, Mark Sampson, si è dimesso. La notizia è arrivata all'indomani della squillante vittoria dell'Inghilterra - 6-0 contro la Russia - nel girone di qualificazione per i mondiali. Alla guida della nazionale dal 2013, il 34enne allenatore era stato accusato dall'attaccante del Chelsea Eniola Aluko, di origini nigeriane, di bullismo e commenti razzisti. Nonostante due indagini interne lo avessero già scagionato, settimana scorsa la Federcalcio inglese aveva confermato che presto sarebbe stato avviato un terzo procedimento disciplinare, dopo che erano emerse nuove accuse ai danni del tecnico. Oggi è arrivata la decisione di Sampson, anche se non è confermato che le dimissioni siano correlate alle accuse che lo hanno investito.