Uefa, Ceferin "calcio sia più equo"

(ANSA-AP) - GINEVRA, 20 SET - ''Il calcio sia più equo''. E' il monito lanciato dal presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin nel suo discorso al 13esimo Congresso Straordinario dell'organo che governa il calio europeo a Ginevra, in Svizzera. ''Lasciatemi dire a tutti i politici europei che non possiamo più essere d'accordo'', ha tuonato Ceferin riferendosi alle critiche ricevute dal mondo politico, comprese quelle arrivate dalla cancelliera Angela Merkel, dopo i record di spesa stabiliti dai club più ricchi. "Ci stiamo impegnando ma aspettiamo la luce verde da chi condanna pubblicamente l'attuale situazione''. L'Uefa - aggiunge Ceferin - ha stabilito che ci sia un "equilibrio competitivo" tra le squadre nelle diverse competizioni in linea con le leggi europee sul lavoro e le imprese. Un equilibrio che include tra l'altro il salary caps, la luxury tax, la riforma dei trasferimenti, un sistema di controllo dei flussi di denaro, una tassa di solidarietà per il calcio femminile e il divieto di possedere due club.