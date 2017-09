Uefa: Agnelli confermato nell'Esecutivo

ROMA, 20 SET - Andrea Agnelli è stato confermato nel Comitato esecutivo dell'Uefa. La ratifica per il numero 1 della Juventus, fresco di nomina alla guida del'Eca, è avvenuta durante il 13/o Congresso straordinario dell'Uefa che si è tenuto a Ginevra. Agnelli sarà membro dell'Esecutivo con un mandato di quattro anni, ratificata anche la nomina dell'altro rappresentante dell'Associazione dei club europei, Ivan Gazidis dell'Arsenal. Il Congresso, fa sapere l'Uefa, ha anche eletto il russo Alexey Sorokin come nuovo membro europeo del Consiglio Fifa per un mandato che durerà fino al 2021. Nella riunione sono stati approvati dei cambiamenti agli Statuti Uuefa, i cui effetti si vedranno sul nuovo memorandum di intesa tra Uefa e l'Associazione delle Leghe Calcistiche Professionistiche Europee (EPFL) e, in attesa dell'approvazione del Comitato Esecutivo, l'obiettivo sarà quello di garantire alla EPFL un posto nel Comitato Esecutivo in futuro.