Giampaolo, domani attenzione e voglia

GENOVA, 19 SET - "Nessun calo di concentrazione". Marco Giampaolo alla vigilia della sfida con il Verona carica la Sampdoria e indica la strada: "Di facile non c'è assolutamente nulla: altrimenti noi non avremmo vinto con Inter, Roma e Milan la stagione scorsa. Se non vai a giocare la partita con l'attenzione giusta e la determinazione giusta perdi anche con una squadra di serie B", spiega ai microfoni di Samp TV. Annuncia turnover il mister, probabili gli inserimenti in difesa di Gian Marco Ferrari, a centrocampo toccherà a Karol Linetty al posto di Denis Praet mentre Gianluca Caprari farà coppia in attacco con Quagliarella: Duvan Zapata resterà a riposo e partirà dalla panchina. E Giampaolo chiede alla squadra di avere la mentalità giusta: "Dobbiamo essere competitivi anche dal punto di vista fisico e della voglia. Siamo consapevoli che ci sarà da faticare col Verona: mi aspetto un match molto complicato", conclude il tecnico.