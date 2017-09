Benevento, con Roma per invertire rotta

ROMA, 19 SET - Contro la Roma, domani al Vigorito il Benevento proverà a invertire la rotta e a sconfiggere la depressione dopo il 6-0 rimediato a Napoli. Nonostante le quattro sconfitte consecutive, il tecnico ha la fiducia della società, ma deve continuare a fare i conti con l'infermeria piena e alla quale si sono aggiunti Antei (lesione al flessore) e Armenteros (cinque punti di sutura a seguito dello scontro con Koulibaly). Con l'improbabile recupero di Djmsiti (ginocchio gonfio), Baroni potrebbe far debuttare il giovanissimo Gravillon o spostare al centro il terzino Venuti. In attacco, il tecnico non ha ancora deciso se ci sarà Coda unica punta o se sarà affiancato da Puscas. Allo stadio ci sarà il pubblico delle grandi occasioni: battuto il record stagionale di spettatori registrato nella gara contro il Torino (11.416), per la sfida di domani sono stati staccati in prevendita 3.400 tagliandi, che si aggiungono ai 7.763 abbonati. Dalla Capitale arriveranno circa 1.500 tifosi.