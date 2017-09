Colantuono, Lazio-Napoli equilibrata

ROMA, 19 SET - "La Lazio conosce i propri pregi e i propri difetti; difende con 5 giocatori e, quando riparte, può contare sulla qualità. Immobile vede bene la porta, è pericolosissimo". Lo ha detto Stefano Colantuono a radio Crc. "Detto questo - ha proseguito - il Napoli non è da meno e quando gioca come sa fare non c'è avversario che tenga. Domani, però, troverà di fronte una squadra forte e sarà una partita molto equilibrata e bella". Lazio e Napoli si affronteranno domani in una delle gare della quinta giornata di Serie A.