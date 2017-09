Lazio: Inzaghi, Napoli è da scudetto

ROMA, 19 SET - "Il Napoli è imbattuta da febbraio e nelle ultime 16 partite ne ha vinte 14 pareggiandone due: è la candidata a vincere lo scudetto assieme alla Juventus, sono stati bravi a tenere tutti i migliori giocatori". Così Simone Inzaghi alla vigilia del big match tra Lazio e Napoli. Una sfida che vede i biancocelesti imbattuti reduci da 5 vittorie nelle prime 6 partite ufficiali, con il tecnico laziale che chiede la stessa prestazione messa in campo contro la squadra di Allegri all'esordio stagionale di Supercoppa: "Ce la giochiamo alla pari - chiarisce Inzaghi in conferenza stampa - poi vedremo cosa dirà il campo. Affrontare il Napoli è come affrontare la Juventus, dovremo superarci, fare una gara perfetta, di grande corsa, aggressività e determinazione. Quando lo abbiamo fatto, anche contro squadre con budget importanti e più attrezzate di noi poi ci abbiamo sempre messo del nostro. Speriamo sia così anche domani: loro avranno tanti tifosi al seguito, ma io confido nei nostri e in un Olimpico pieno".