Gasperini, Var non tolga partecipazione

ROMA, 19 SET - "La Var garantisce la regolarità e toglie degli errori, ma non vorrei che togliesse partecipazione ed entusiasmo al calcio. Che è un gioco e non dev'essere un tribunale". Alla vigilia della sfida con il Crotone, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ritorna sul dibattito innescato dalla verifica video a bordo campo. "Necessita di rodaggio - rimarca - Le mie sensazioni sono quelle di tutti. Ci sta l'errore dell'allenatore e dei giocatori, come quello dell'arbitro. Alla fine, è sempre una questione di discrezionalità: domenica, con il Chievo, c'erano altri due episodi, su Petagna e Ilicic, che in teoria potevano essere da rigore. Allora bisogna chiedersi su quali episodi si debba decidere e su quali no". Per Gasperini si prospetta una gara da ex con record annesso. "L'ufficio stampa mi ha detto che sarà la mia panchina numero 300 in A - osserva il tecnico - Anche se non guardo ai numeri, bisognerà festeggiare".