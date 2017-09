Milan: Montella, con Bonucci esperienza

MILANO, 19 SET - "Il trasferimento di Bonucci ha fatto molto effetto, sono aumentate le sue responsabilità ma l'esperienza e la solidità in difesa dipendono anche da lui, al di là dei piccoli difetti in partita che possono capitare a tutti". Il tecnico del Milan Vincenzo Montella alla vigilia della partita contro la Spal difende le prestazioni del nuovo capitano rossonero. "Credo che la squadra abbia un'identità a prescindere dai moduli. Escludendo la partita di Roma – continua Montella - non ho mai trovato una prestazione insufficiente dal punto di vista difensivo. Non sono preoccupato se subiamo gol da tre partite consecutive, se ne facciamo uno in più degli avversari sono sereno".