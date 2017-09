Roma: Di Francesco, domani serve vincere

ROMA, 19 SET - "Domani è importante vincere per cercare di non staccarsi dalla testa della classifica". Eusebio Di Francesco chiede i tre punti alla Roma sul campo del Benevento per non perdere contatto dalle altre pretendenti allo scudetto. Alla vigilia della trasferta, il tecnico mette in guardia i suoi della insidie della gara: "Il Benevento può sembrare una squadra allo sfascio se si guarda solo all'ultima partita (6-0 col Napoli, ndr), ma io ho visto anche quelle precedenti con Sampdoria, Bologna e Torino e lì ha perso immeritatamente. Per questo sono sicuro che affrontiamo una squadra molto organizzata, che sa quello che vuole e che ha dimostrato di valere, noi però dobbiamo cercare di portare a casa un risultato positivo senza assolutamente sottovalutare l'avversario". Riguardo poi alla quota scudetto (90 punti) fissata da Allegri, l'abruzzese ha le idee chiare: "Al di là dei punti che si fanno, la cosa importante è vincerlo. Non conta fare il record di punti, ma ottenere qualcosa di importante".