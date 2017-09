Bayern: nuovo infortunio per n.1 Neuer

ROMA, 18 SET - Un 2017 davvero sfortunato per Manuel Neuer. Il portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca si è infortunato al piede sinistro in allenamento e sicuramente dovrà saltare la prossima partita, domani in Bundesliga contro lo Schalke 04, ma si teme il responso degli accertamenti medici previsti tra 24 ore. Secondo la Bild, il campione del mondo potrebbe dover essere operato e star fermo almeno altri due mesi dopo il lungo stop cui è stato costretto da aprile per una frattura al metatarso sempre del piede sinistro.