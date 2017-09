Roma, Schick salta il Benevento

ROMA, 18 SET - Patrik Schick si ferma ancora e non sarà convocato da Eusebio Di Francesco per l'impegno infrasettimanale della Roma sul campo del Benevento. L'attaccante ceco ha accusato nella partita col Verona un problema al retto femorale sinistro, lo stesso che già lo aveva costretto allo stop prima del match con la Sampdoria (poi rinviato per maltempo). A Trigoria sono già stati effettuati i primi accertamenti e altri ne verranno fatti tra domani e dopodomani. Per non rischiare intanto il giocatore non partirà coi compagni domani pomeriggio. In dubbio poi anche la convocazione di Nainggolan, alle prese anche lui con un risentimento muscolare ma nella zona dell'adduttore-flessore destro.