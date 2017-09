Serie A, un solo squalificato

ROMA, 18 SET - Un solo squalificato in serie A dopo le partite della quarta giornata: si tratta del veronese Souprayen, espulso sabato sera nella partita contro la Roma per doppia ammonizione "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Per quanto riguarda le società, cinquemila euro di multa al Crotone "per avere suoi sostenitori, al 48' del secondo tempo, lanciato nel recinto di gioco numerose bottigliette d'acqua semipiene in direzione dell'allenatore e del portiere della squadra avversaria, senza colpirli; sanzione attenuata per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza". La Fiorentina è stata multata di 1500 euro "per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa un minuto".