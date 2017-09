Spalletti, Bologna non regalerà 3 punti

APPIANO GENTILE (COMO), 18 SET - "Gli scontri diretti danno qualcosa in più sotto l'aspetto dell'entusiasmo. L'eccessiva euforia però fa perdere la misura, anche se la consacrazione e la certezza in più che danno gli scontri diretti può essere importante": lo dice il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della partita contro il Bologna. Una sfida, quella del Dall'Ara, che nasconde più di una insidia. "Ho visto la partita contro il Napoli - spiega Spalletti - il Bologna ha dimostrato una forza incredibile, è 'saltato addosso' alla squadra di Sarri. Nessuno regala la vittoria. Dobbiamo essere tignosi. Non si vive di rendita nel calcio. E non dobbiamo commettere questo errore".