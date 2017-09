Schmidt nuovo tecnico del Wolfsburg

ROMA, 18 SET - Cambio di allenatore al Wolfsburg: il club biancoverde ha esonerato l'olandese Andries Jonker e lo ha sostituito con lo svizzero Martin Schmidt, che dirigerà sin da questo pomeriggio il suo primo allenamento. Il nuovo tecnico, dopo aver chiuso la scorsa stagione mantenendo il Magonza nella massima serie, era senza squadra. In Bundesliga, il Wolfsburg è 14/o con 4 punti in altrettante gare. A febbraio, Jonker aveva rilevato la guida della squadra conducendola alla salvezza in extremis, nello spareggio contro la terza classificata della seconda divisione.