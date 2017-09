Figc, in arrivo 10 centri formazione

MILANO, 18 SET - La Federcalcio insegue l'obiettivo dei 200 centri di formazione federali entro il 2020, ed entro ottobre toccherà quota 30, con l'apertura di altri dieci, fra cui quelli di Alba e Gela, mentre in quello di Firenze dovrebbe essere nominato come responsabile Enrico Chiesa, ex attaccante di Sampdoria, Parma, Fiorentina, Lazio e della Nazionale. Si tratta di centri in cui ogni lunedì vengono convocati e selezionati 75 ragazzi e 25 ragazze, seguiti da allenatori federali e altre figure professionali come psicologi. "Quando avremo raggiunto l'impresa dei 200 avremo dei punti di riferimento nazionale. Ci sarà l'orgoglio della maglia azzurra", ha notato il presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, alla presentazione della nuova raccolta Panini, sottolineando fra le novità recenti "la buona ripresa del calcio femminile: alcuni club di Serie A si stanno associando, siamo a 5-6, magari faremo un album di figurine...".