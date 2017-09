Benevento: Vigorito conferma Baroni

ROMA, 18 SET - "Baroni ha conquistato la nostra fiducia facendo un ottimo campionato in Serie B: rinnovargliela oggi significherebbe che qualcuno ha avuto un dubbio. Noi, invece, non abbiamo dubbi e laddove il rapporto si dovesse incrinare, il primo a saperlo sarebbe lui". Lo ha detto a radio Crc Oreste Vigorito, presidente del Benevento, all'indomani della pesante sconfitta dei giallorossi a Napoli. "La fiducia non viene mai meno improvvisamente - ha aggiunto il patron - Continueremo la strada con l'allenatore attuale che dovrà trovare una soluzione ai problemi. La squadra di ieri non era la stessa vista contro il Torino. Stamani, Baroni ha fatto una riunione con i calciatori per avere qualche spiegazione. Io invece non sono abituato a parlare con il gruppo il giorno dopo la partita. La mia sensazione, comunque, è che ci sia stato un cocktail di elementi che ha influito sul risultato e che il barman Sarri sia stato magistrale. Il pubblico del San Paolo, poi, ha fatto il resto: noi non siamo abituati a certi stadi".