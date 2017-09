Tavecchio, soddisfatti diritti tv esteri

MILANO, 18 SET - "Abbiamo aperto le buste con le offerte per i diritti tv internazionali e ci stanno dando grande soddisfazione". Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio nonché commissario della Lega Serie A, Carlo Tavecchio, sottolineando che "queste offerte concrete dimostrano quanto il calcio italiano sia in ascesa: non è vero che non è considerato, altrimenti non sarebbero arrivate quelle offerte. Il prossimo step è il bando per i diritti nazionali". Durante la presentazione dell'album di card Adrenalyn 2017/18 di Panini, il dg della Lega Serie A, Marco Brunelli, ha confermato che si tratta di "offerte da 30 diversi operatori, fra cui televisioni di singoli paesi e broker, per un totale di 95 diversi pacchetti. Entro il 29 settembre faremo un'assemblea per valutare come procedere. Siamo molto soddisfatti per il numero, e la copertura, sui singoli territori c'è concorrenza fra più soggetti. C'è la prospettiva di avviare una seconda fase di rilancio".