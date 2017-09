Rooney guida ubriaco,stop patente 2 anni

STOCKPORT (GRAN BRETAGNA), 18 SET - Patente ritirata per due anni e 10 ore di lavoro ai servizi sociali. E' questa la pena che dovrà scontare il bomber dell'Everton, ed ex idolo del Manchester United, Wayne Rooney dopo essere stato riconosciuto colpevole di guida in stato d'ebbrezza a un controllo dello scorso 1 settembre. Il giocatore era reduce da una festa, in dolce compagnia e alla guida di un'auto che non era di sua proprietà. Il calciatore ha ammesso le proprie colpe, e chiesto scusa: "Voglio pubblicamente scusarsi per la mia imperdonabile mancanza di giudizio nel guidare con un tasso di alcol oltre il consentito (di tre volte n.d.r.) - ha detto Rooney dopo l'udienza -. Ho agito in modo completamente sbagliato, e ho chiesto scusa alla mia famiglia, al mio allenatore, all'Everton. Ora voglio scusarmi con tutti i tifosi".