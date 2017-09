Zenga, saltare Mondiali sarebbe disastro

ROMA, 18 SET - "Se l'Italia non andasse ai Mondiali, sarebbe certamente un disastro che renderebbe necessaria una seria analisi della situazione. Ma credo che in Russia ci andremo, semplicemente perché ci dobbiamo andare e basta...". Ha risposto così l'ex portiere azzurro Walter Zenga ad una domanda sulla Nazionale durante "Radio Anch'io Sport". Ed ha poi rivolto un augurio a Buffon per il suo futuro: "Gigi è una persona intelligente e capirà quando sarà il momento di smettere. Ma ora ha l'obiettivo Mondiale, che è un grande obiettivo, e poi ci sarà Donnarumma: quindi, forza Gigi!". A Zenga è stato poi chiesto un ricordo di Eugenio Bersellini, tecnico dell'Inter dello scudetto '80 che incrociò all'inizio della sua carriera: "A quel tempo ero nella Primavera, ma con la prima squadra ci allenavamo fianco a fianco e lui ci teneva d'occhio. Era una persona fantastica, onesta, tutta d'un pezzo. Con lui non potevi sgarrare, è vero, ma si confonde il concetto di "sergente di ferro" con chi semplicemente fa rispettare le regole".