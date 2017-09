Pellegri, un sogno ma non posso vantarmi

ROMA, 17 SET - "Ho realizzato un sogno. Io sono di Genova e per me è stato il massimo. Purtroppo domani non posso fare il 'figo' in classe perchè studio solo, con un professore privato...". Pietro Pellegri, a 16 anni ha realizzato una doppietta in serie A col suo Genoa, una vera impresa, ma non avanza pretese: "Io non mi aspetto nulla, mi alleno, sto zitto. Se ci sono spazi me li prendo", dice ai microfoni di Sky Sport. "Ho molta fiducia nell'allenatore e noi siamo un grande gruppo", ha concluso, commentando la sconfitta con la Lazio.