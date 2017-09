Posticipo serie A: Genoa-Lazio 2-3

ROMA, 17 SET - La Lazio batte 3-2 il Genoa a Genova nell'ultimo incontro della quarta giornata di serie A. La squadra di Inzaghi, reduce dalla vittoria in rimonta in Europa League, va presto in vantaggio con Bastos, il più rapido a intervenire al 13' su una corta respinta di Perin dopo una punizione velenosa di Milinkovic-Savic. Il Genoa riesce a non farsi travolgere e trova il pareggio al 12' st con il sedicenne Pellegri, ma i biancocelesti insistono e Immobile, ben servito da Lukaku, sigla il 2-1 al 25'. Solo 3', e il Genoa pareggia ancora con Pellegri, bravo in scivolata ad anticipare i difensori laziali su traversone di Zukanovic. Una doppietta da record per il giovanissimo attaccante ma un errore di Gentiletti regala a Immobile al 37' la palla della vittoria e del bis personale. La Lazio è da sola a 10 punti, alle spalle di Juve, Inter e Napoli, che aspetta mercoledì all'Olimpico.